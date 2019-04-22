Serel Yereli bornozlu fotoğrafını paylaştı kısa sürede büyük tepki aldı

Şu anda eğitimi için Londra'da bulunan Serel Yereli, geçtiğimiz yıl özel hayatına dair "Bakire misin" ve "Lezbiyen ilişki yaşar mısın" sorularına yanıt vermiş ve günlerce konuşulmuştu. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen yaşından büyük konular ile gündeme gelen Yereli, son olarak bornozlu pozuna bir yenisini daha ekledi.