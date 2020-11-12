Şeref Sözü dizisi de tutmayınca Tolgahan Sayışman sektör değiştirdi işte yeni mesleği
Şampiyon'un ardından Şeref Sözü dizisi de tutmayınca Tolgahan Sayışman, oyunculuğa ara verdi. Yakışıklı oyuncu sektör değişikliği yaptığını duyurdu.
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi ve çocukları Efehan Sayışman ile birlikte yemek yedikleri mekandan çıkarken görüntülendi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinden sonra Şeref Sözü dizisiyle ekranda yer alan Tolgahan Sayışman yoğunluktan dolayı ailesine pek vakit geçiremediğini açıkladı.
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Sayışman bir süredir dizi ve film işlerinden dolayı çok yoğun olduğunu ve ailesiyle bir süredir dışarıya çıkıp vakit geçiremediğini söylerken yeni sürprizlerin de kapıda olduğunu belirtti.
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Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman tekstil ve inşaat sektörlerinde iş yapacağını söyledi.
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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin çocukları Efehan, Tolgahan Sayışman'ın iş yoğunluğundan dolayı çok görüşemedikleri için babasını özlüyormuş.
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