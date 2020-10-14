Serdar Ortaç'tan yandaş eleştirilerine yanıt geldi 'İlaç içiyorum unutuyorum'
Serdar Ortaç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin icraatlarını beğendiğini söylemişti. Yandaş eleştirilerine cevap verdi.
Sahne aldığımekanda basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Serdar Ortaç kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sosyal medyayı yakından takip ettiğini dile getiren Serdar Ortaç kendisini eleştirenleri anlayışla karşıladığını söyledi.
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Ortaç, şunları dile getirdi:
''Bana yandaş diyorlar. Ben yandaş falan değilim. Sadece Cumhurbaşkanını seviyorum. Bazen bunlarla başa çıkmak için ilaç alıyorum, unutuyorum, uyuyorum.''
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''İşime gücüme ve sağlığıma bakıyorum. Benim sağlığımdan başka düşüncem yok artık."
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Azerbaycan'da kendisi ile ilgili çıkan ölüm dedikodularına da değinen Ortaç, "Bir gün muhakkak öleceğiz. Ne gün olduğu belli değil. Güzel ve günahsız yaşadım. Hiç isyan etmedim.'' diyerek ölümden korkmadığını ifade etti.
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