Serdar Ortaç'tan sonra apar topar evlenebilir! Chloe Loughnan'ın vatandaşlık planı

Yaşamını İstanbul’da sürdürüp ekranların önünde olmak isteyen Chloe Loughnan'ın, bu isteğini gerçekleştirmesi için önünde iki seçenek bulunuyor. Loughnan, ya Türkiye’den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacak ya da bir Türk’le evlenecek.