Serdar Ortaç'tan sitem dolu çıkış: Değerimi ölünce anlayacaksınız!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Biletleri günler öncesinden biten konserde ünlü popçu, “Sağlığım da keyfim de şükürler olsun yerinde” dedi. Ardından şu sözleri söyledi: “Ben ölünce değerimi daha iyi anlayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki, ‘Bu adam bu şarkıları nasıl yazmış?’”
Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda sahneye çıktı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, sağlık durumu hakkında sevenlerine müjde verirken bir de sitemde bulundu.
"Şükürler olsun ki sağlığım artık yerinde"
Konsere dansçılarıyla birlikte hızlı bir giriş yapan Serdar Ortaç, “Şükürler olsun ki artık sağlığım yerine geldi, keyfim de yerinde. Bu gece birlikte unutulmaz bir geceye şahitlik edeceğiz” şeklinde konuştu.
"Bu adam bu şarkıları nasıl yazmış diyeceksiniz"
Aynı zaman söz yazarı olan ünlü şarkıcı, "Ben ölünce değerimi anlayacaksınız. O zaman 'Bu adam bu şarkıları nasıl yazmış?' diyeceksiniz" diyerek, sahnesini alkışlar eşliğinde noktaladı.
5 yıllık eşi Chloe Loughnan’dan 2019 yılında boşanan Ortaç, önceki konserinde ise dinleyicileri arasındaki evli çiftlere “Ben evliliği beceremedim, siz de beceremeyin istiyorum” sözleriyle takılmıştı.