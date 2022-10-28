Serdar Ortaç'tan sitem dolu çıkış: Değerimi ölünce anlayacaksınız!

"Şükürler olsun ki sağlığım artık yerinde"

Konsere dansçılarıyla birlikte hızlı bir giriş yapan Serdar Ortaç, “Şükürler olsun ki artık sağlığım yerine geldi, keyfim de yerinde. Bu gece birlikte unutulmaz bir geceye şahitlik edeceğiz” şeklinde konuştu.