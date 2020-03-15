Serdar Ortaç'tan sevgilisi Seçil Gür'ü kızdıracak olay evlilik sözleri!

Serdar Ortaç, şarkısı "Ben Adam Olmam" konsere başladı ve “Geriye dönüp baktığımda öyle güzel şarkılar, öyle güzel eserler yaptığımı görüyorum ki; bazen ben bile kendime ‘Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?’ diye soruyorum” ifadeleriyle ilginç bir açıklama yaptı.