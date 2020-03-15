Serdar Ortaç'tan sevgilisi Seçil Gür'ü kızdıracak olay evlilik sözleri!
Etiler'de bir mekanda sahne alan ünlü popçu Serdar Ortaç, seyircilerle sohbet ederken bekarlara seslendi. Ortaç, "Aklınız varsa evlenmeyin. Evlilik iki delinin altından kalkabileceği bir şey" sözlerini kullandı.
5 yıllık eşi Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan şarkıcı Serdar Ortaç, kendisi gibi şarkıcı olan Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açtı. Etiler'de özel bir mekanda sahne alan ünlü popçu çok özel açıklamalarda bulundu.
Serdar Ortaç, şarkısı "Ben Adam Olmam" konsere başladı ve “Geriye dönüp baktığımda öyle güzel şarkılar, öyle güzel eserler yaptığımı görüyorum ki; bazen ben bile kendime ‘Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?’ diye soruyorum” ifadeleriyle ilginç bir açıklama yaptı.
"Aklınız varsa evlenmeyin": Film gibi bir hayat yaşadığından bahseden Ortaç, hayranlarına sırasıyla evlilik yoklaması yaparak, “Aklınız varsa evlenmeyin. Evlilik iki delinin altından kalkabileceği bir şey. İki delinin bir araya gelmesi” diyerek espriyi patlattı.
İki buçuk saate yakın sahnede kalan başarılı sanatçı finalde dansçılarını da sahneye davet ederek geceyi coşkulu bir şekilde noktaladı.