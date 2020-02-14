Serdar Ortaç'tan Seçil Gür aşkına olay yorum! 'Kimyamız uydu'
2014 yılında evlendiği eski eşi Chloe Loughnan'dan geçtiğimiz yılın ortalarında boşanan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son günlerde aşk yaşadığı Seçil Gür hakkında açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 senesinde evlendiği İrlandalı Chloe Loughnan ile 6 ay önce tek celsede boşandı. Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında bir kadınla yakalanan Ortaç'ın Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.
Meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşayan Ortaç, konu hakkında demeç verdi. Serdar Ortaç, "Biz zaten tanışıyorduk, 10 yıldır arkadaşız. Şarkı yapıyoruz ve o vesile ile daha sık görüşüyoruz. Birlikte miyiz? Onu beraberken cevaplayalım. Şu an her şeyimiz güzel. Yarın yine birlikteyiz" dedi.
Konuşmasına devam eden Ortaç, "Her şey kısmet. Şu an birlikte güzel bir iş yapıyoruz. Kimyalarımız birbirine uydu. Benden bilgili ve bu hoşuma gidiyor. İkimiz de aynı şeyleri konuşuyoruz ve aynı şeyleri konuşunca çok iyi oluyor. Onu öğrendim" Chloe Loughnan'a gönderme yaptı.
İkili, geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Mekan çıkışı gazetecilerin olmadığını düşünen Ortaç, sevgilisini yeni aracına "Gel hayatım. Kimse yok" sözleriyle çağırmıştı.