Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay sözler! Konuşma yasağı aldırmıştı
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuşma yasağı aldırdığını itiraf etti ve olay sözlere imza attı.
İki ay önce 5 yıllık evliliğini 5 dakika içerisinde bitirerek Chloe Loughnan'dan ayrılan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi ve açıklamaları oldukça dikkat çekti.
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Chloe’nin, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacağı, Serdar Ortaç’ın konuşma yasağı aldırdığı iddia edilmişti, Ortaç iddiaları doğruladı.
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Chloe için konuşma yasağı aldırdığını itiraf eden Ortaç, şunları söyledi:
''Chole’ye konuşmayı yasaklamadım, bu benim haddime değil. Ama karşılıklı konuşmama yasağı doğru.''
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''Evlilik hakkında konuşmamamız lazım. Harika bir evlilik geçirdik, O da kendi yoluna gidip ayakları üzerinde durdun ve güçlü bir kadın olsun, ben de kendi yoluma bakayım.''
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