Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a büyük ayıp! Yolcu bile etmedi

Chloe seyahatten hemen önce aradığı bir arkadaşına şunları söyledi: "Boşanacağımı bile bilmiyordum. Öğrenince hastanelik oldum, 3 kilo verdim. Çok çok üzgünüm. Serdar beni yolcu etmeye ne yazık ki gelmedi. Canı sağ olsun. Bir daha ne zaman dönerim bilmiyorum. Annem, babam, dostlarım toparlanmam için yoğun çaba harcıyor."