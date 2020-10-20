Serdar Ortaç'tan Ermenistan'a sert tepki: Başındaki adam ruh hastası
ETİLER'de sevgilisi Seçil Gür ile beraber görüntülenen Serdar Ortaç, Ermenistan'a ateş püskürdü. Ortaç, ''Başlarındaki adam ruh hastası" şeklinde konuştu.
Son zamanlarda basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar ortaç, Etiler'de sevgilisi Seçil Gür ile market alışverişi yaparken görüntülendi.
Ortaç, maddi zorluk sebebiyle eski eşi Chloe Loughnan'a nafakasını ödeyemediği bu sebepten aralarında kriz çıktığı iddiasını cevapladı. Nafaka konusu hakkında konuşan şarkıcı "Elime para geçtikçe ödeme yapıyorum, hacizlik bir durum yok" dedi.
Ortaç'a Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar da soruldu. Ortaç, şunları söyledi:
"Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası."
Ortaç, "Azerbaycan için gerekirse askere gider misiniz" sorusuna da "Bana görev gelirse tabii ki yaparım. Ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle koruyor vatandaşını" dedi.