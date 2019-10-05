Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan evlilik itirafı! Tek celsede boşandılar
Yeniden Türkiye'ye gelen Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan evlilik itirafı geldi.
2014 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile nikah masasına oturan İrlandalı model Chloe Loughnan'ın evliliği geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede bitti. Ayrılık sonrası memleketi İrlanda'ya giden Chloe, yeniden İstanbul'a döndü.
Posta'nın haberine göre; Önceki gün görüntülenen Chloe, muhabirlerin "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Daha yeni boşandım. Yalnız ve mutluyum. Şu anki düşüncem; bir daha evlenmemek" yanıtını verdi.
Öte yandan 5 yıllık evliliği biten Serdar Ortaç, önceki akşam Kuruçeşme'de bir kadınla görüntülendi. Ortaç'ın görüntülendiği kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.
Derin sohbet esnasında telefonundan yanındakine sürekli bir şeyler gösteren Ortaç'ın arkadaşının kim olduğu merak konusu oldu. Ortaç'ın sevenleri, Chloe'nin ardından ünlü şarkıcının eski haline döndüğünü belirtti.