Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan evlilik itirafı! Tek celsede boşandılar

Posta'nın haberine göre; Önceki gün görüntülenen Chloe, muhabirlerin "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Daha yeni boşandım. Yalnız ve mutluyum. Şu anki düşüncem; bir daha evlenmemek" yanıtını verdi.