Serdar Ortaç'ta para bitti! Aylık bakın ne kadar kredi borcu ödüyor
Tüm dünyada hayatı felç eden koronavirüs salgını sonrası evlerine kapanan ünlüler, sık sık takipçileriyle dertleşmeye başladılar. Ünlü popçu Ortaç da takipçileriyle dertleşirken, yaşadığı maddi zorluktan bahsetti.
Coronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye virüse karşı tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Virüs salgını sonrası evlerine kapanan ünlüler, sık sık takipçileriyle etkileşim halinde olurken, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yaptığı canlı yayınla sevenleriyle dertleşti.
Yakın zamanda kendisi gibi şarkıcı olan Seçil Gür ile yaşadığı aşkı sonlandıran Serdar Ortaç, takipçileriyle yaptığı canlı yayında koronavirüs salgını sonrası yaşadığı maddi zorlukları anlattı.
"Aylık 120 bin TL kredi ödüyorum": “Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.”
Ünlü şarkıcı eskisi gibi kira gelirinin de olmadığını söyledi: “Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz.” ifadelerini kullandı.