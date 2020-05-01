Serdar Ortaç'la Chloe Loughnan'ın boşanma nedeni Merve Şentürk mü?
Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın, 5 yıl evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan'dan, yakın arkadaşı Merve Şentürk yüzünden ayrıldığı iddia edildi.
Ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bulduğu her fırsatta Miami'ye gider ve orada yaşayan arkadaşı Merve Şentürk'ün evinde kalırdı. Miami'nin çılgın eğlencelerinde kız kıza sabahın ilk ışıklarına kadar gezer tozarlardı.
Motosikletle kaza geçirmişti: Hatırlıyorsanız ikili, 14 Ekim 2018'de 'Miami Sea Spice' adlı kulübün 'happy hour' denilen akşamüstü partisinden çıktıktan sonra Merve'nin alkollü kullandığı motosikletle kaza geçirmiş, Chloe hastanelik olmuştu.
Posta'nın haberine göre; iki sıkı dost Miami gecelerinde çılgın ve sıra dışı kulüplerde gönüllerince eğleniyorlarmış. Merve'nin eşi Ersun, çılgın gece hayatına kendini kaptıran eşinden, Chloe ile samimi arkadaşlığına mani olamadığı için boşanmış.
Boşanmalarına neden olmuş: Serdar Ortaç'ın da, Chloe Loughnan'den boşanma sebeplerinden birinin bu durum olduğu söyleniyor.