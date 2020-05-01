Serdar Ortaç'la Chloe Loughnan'ın boşanma nedeni Merve Şentürk mü?

Posta'nın haberine göre; iki sıkı dost Miami gecelerinde çılgın ve sıra dışı kulüplerde gönüllerince eğleniyorlarmış. Merve'nin eşi Ersun, çılgın gece hayatına kendini kaptıran eşinden, Chloe ile samimi arkadaşlığına mani olamadığı için boşanmış.