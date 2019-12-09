Serdar Ortaç'ın Erdoğan ile ilgili sözleri gündemi salladı: Söyleyince linç ediyorlar
"Anadolu tarafına geçince Avrupa'daymışım gibi geliyor" diyen Serdar Ortaç çok konuşulacak politik açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcı, "Şu anda Türkiye’de lider olarak bir tek Erdoğan var, onu çok seviyor ve takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.
Muhalifler tarafından lince uğradığını söyleyen şarkıcı Serdar Ortaç, "Ülkemizin dünyada yükselişte olmasında Erdoğan’ın katkısı büyük. Şu an Türkiye’de lider olarak bir tek Erdoğan var. Cumhurbaşkanımızı hem kişiliğinden, hem icraatlarından, hem de politikalarından dolayı çok seviyorum ve takdir ediyorum” diye konuştu.
"İnsanlar tüp gaz kuyruğuna girerdi"
"Ekonomi kötü, kimsede para yok’ diyorlar. Bırakalım Allah aşkına bu kötümserliği" ifadelerini kullanan Serdar Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü: Daha da kötüsü olabilirdi. Eskiyi hatırla. İnsanlar tüp gaz kuyruğuna girerdi. Ben hatırlıyorum o eski dönemleri.
"Kanal İstanbul'u destekliyorum"
Şimdi çok şükür bunları yaşamıyoruz. Biraz şükretmeyi bilmeliyiz. Kanal İstanbul'u destekliyorum, harika bir proje. Tabii bence diyorum. Başkası böyle düşünmeyebilir, ben saygı duyuyorum böyle düşünmeyenlere.
"Kendileri gibi düşünmeyenleri linç ediyorlar"
Ama belli kesimler kendileri gibi düşünmeyenleri linç ediyor. Lütfen bırakalım böyle yapmayı. Birbirimizin düşüncelerine saygı duyalım.