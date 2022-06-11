Serdar Ortaç'ın belini büken borçlara ödediği para dudak uçuklattı
90'lı yıllardan sonra 2000'li yıllara damga vuran hit şarkılarının yanı sıra besteci kimliğiyle tanınan, Türk Pop müziğinin yıldızlarından Serdar Ortaç, uzun süredir mücadele ettiği MS hastalığının yanı sıra maddi sıkıntılarla boğuştuğu haberleriyle sık sık gündeme gelmişti! Ortaç, katıldığı davet sonrası muhabirlerin borçlarıyla ilgili sorusuna "Bugüne kadar 15 Milyon TL" ödedim diyerek yanıt verdi..
Türk Pop müziğinin yıldızlarından, 90'lı yıllardan sonra 2000'li yıllara damga vuran hit şarkılarının yanı sıra besteci kimliğiyle tanınan, Serdar Ortaç uzun süredir mücadele ettiği MS hastalığının yanı sıra maddi sıkıntılarla boğuştuğu haberleriyle sık sık gündeme gelmişti! Ortaç, katıldığı davet sonrası muhabirlerin borçlarıyla ilgili sorusuna "Bugüne kadar 15 Milyon TL" ödedim diyerek yanıt verdi..
Toparlanmaya çalışıyor
Sık sık maddi sıkıntılarından bahseden ve borçları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sevilen sanatçı Serdar Ortaç, şu günlerde toparlanmaya çalışıyor.
Yeniköy'de objektiflere takıldı..
İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014-2019 arasında evli kalan, şarkıcı Seçil Gür'le 1.5 yıllık birlikteliği ise 2021'de sona eren Serdar Ortaç, önceki gün Yeniköy’de objektiflere takıldı. Sevilen sanatçı borçları hakkında çarpıcı bir açıklamaya imza attı.
Açılışa katıldı
Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde içlerinde Orhan Gencebay, Mehmet Ali Erbil, Wilma Elles, Şafak Sezer ve şefin oyuncu nişanlısı Fatma Toptaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı açılışa katıldı.