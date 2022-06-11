Serdar Ortaç'ın belini büken borçlara ödediği para dudak uçuklattı

Türk Pop müziğinin yıldızlarından, 90'lı yıllardan sonra 2000'li yıllara damga vuran hit şarkılarının yanı sıra besteci kimliğiyle tanınan, Serdar Ortaç uzun süredir mücadele ettiği MS hastalığının yanı sıra maddi sıkıntılarla boğuştuğu haberleriyle sık sık gündeme gelmişti! Ortaç, katıldığı davet sonrası muhabirlerin borçlarıyla ilgili sorusuna "Bugüne kadar 15 Milyon TL" ödedim diyerek yanıt verdi..