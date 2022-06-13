Serdar Ortaç'ı MS hastalığı yere yıktı! Borçlar belimi büktü diyen Ortaç'ın hali kötü
MS hastası olan Serdar Ortaç, son konserinde hayranlarını korkuttu. Serdar Ortaç bir anda dengesini kaybedip yere düşünce çevresinde çalışanlar hemen yardıma koştu. Serdar Ortaç'ın "Bırak ben Gülben miyim?" diyerek tepki gösterdi.
Serdar Ortaç MS hastalığı ve maddi zorluklarla boğuşuyor. Ünlü şarkıcı hastalığını öğrendikten kısa bir süre sonra eşinin açtığı boşanma davası ile ilk darbeyi yemişti. Kumar sebebiyle servetini de yitiren Serdar Ortaç, ilerleyen MS hastalığının etkilerini hissetmeye başladı. Son konserinde de bu yaşandı.
"Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim" açıklamasıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son konserinde talihsiz anlar yaşadı. Serdar Ortaç bir anda dengesini kaybedip yere düşünce çevresinde çalışanlar seferber oldu.
Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki sanatçı konserine kaldığı yerden devam etti.
"Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştü iki dakika ne olur yani... Ama güzel düştüm ama... Bırak ben Gülben miyim?"
Serdar Ortaç'ı izleyenler arasında annesi de vardı. Konser sırasında ses sisteminde de arıza çıktı. Gülben Ergen de geçtiğimiz aylarda konserinde rahatsızlanarak bayılmıştı.