Serdar Ortaç'a sokakta olay Ahmet Kaya tepkisi! Bakın ne tepki verdi
Sevgilisi Seçil Gür ile bir mekandan çıkarken görüntülenen Serdar Ortaç'a oradan geçen bir vatandaş, Ahmet Kaya'ya yaptığı için tepki gösterdi.
Bir süredir koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde kural bozdu. Bir süredir beraber olduğu sevgilisi Seçil Gür ile Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, bir vatandaşın tepkisiyle adeta şoke oldu.
Mekanda kapanış saati olan 19.00'a kadar kalan çift, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Serdar Ortaç'a "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusu yöneltildi.
Araya giren Seçil Gür, "Ben yazacağım Serdar'ın hayatını" dedi. Ünlü popçunun değişken bir ruh hali olduğunu söyleyen Gür, "Üç kişiyle yaşıyorum" diye espri yaptı.