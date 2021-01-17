Serdar Ortaç'a kardeşinden fiyatı dudak uçuklatan hediye: Seçil Gür parayı ödüyor
50 yaşındaki Serdar Ortaç'a kardeşi Sertaç Ortaç'ın aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı.
Pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç, Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra şarkıcı 15 yaş küçük sevgilisi Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında küslük yaşayan Ortaç, yazın sevgilisiyle barışmıştı.
Romantik anlarını sık sık paylaşan Ortaç geçtiğimiz ay Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulmuştu.
24 saniyelik videoda Serdar Ortaç'ın, bir süre düşündükten sonra antilop yerine antrikot diyerek "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar." demesi sosyal medyada olay olmuştu.
Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür ile birlikte Çilekli’de bir benzincide objektiflere takıldı.