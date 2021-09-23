Serdar Ortaç'a Beşiktaş'tan suç duyurusu Skandal 'Adana Demirspor ağzına s...' çıkışı!
Ünlü popçu Serdar Ortaç'tan, Adana DemirSpor'’un 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maç sonrası Beşiktaş taraftarını kızdıracak hareket ve küfürlü söyleminin ardından, Beşiktaş Spor Kulübü ve taraftar grubu Çarşı hukuki işlem başlattı.
BEŞİKTAŞ'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın sonucunda beraberlikle sahadan ayrılmasının ardından, sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı el hareketi ve söylediği küfürlü sözlerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmesinin ardından, siyah beyazlı kulüp tarafından dava işlemi başlatıldı. Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar’ı kutlayan Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı. “Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz” deyip, mekandakileri dansa davet etti.
Serdar Ortaç Twitter'da TT oldu
Serdar Ortaç özür mesajı verdi ancak sosyal medyadan Ortaç'a tepki yağıyor. 'Adana Demirspor Beşiktaş'ın ağzına s....' sözünün ardından Serdar Ortaç Twitter'da TT oldu.
"Hayatın zincirleme “yapmasaydım, etmeseydim” keşkelerle dolu…"
İşte Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın resmi Twitter hesabından yayınladığı mesaj:
"Yaşadıklarından hiç ders almıyorsun… Hayatın zincirleme “yapmasaydım, etmeseydim” keşkelerle dolu… Senden beklenen sözler, beklenen hareketler. Hiç şaşırtmıyorsun. Bu edep dışı, ahlak dışı el hareketi ve sözlerinin (hukuki) maddi, manevi yaptırımları olacaktır!"
Serdar Ortaç şarkısını yarıda kesip bir konuşma yaptı. “Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor… Adana Demirspor bu hafta ağzına s…tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz” dedi.