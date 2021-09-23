Serdar Ortaç'a Beşiktaş'tan suç duyurusu Skandal 'Adana Demirspor ağzına s...' çıkışı!

BEŞİKTAŞ'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın sonucunda beraberlikle sahadan ayrılmasının ardından, sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı el hareketi ve söylediği küfürlü sözlerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmesinin ardından, siyah beyazlı kulüp tarafından dava işlemi başlatıldı. Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar’ı kutlayan Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı. “Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz” deyip, mekandakileri dansa davet etti.