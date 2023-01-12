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Serdar Ortaç yürekleri sızlattı! 'Sol ayağım tamamen gitti' dedi Alişan duygulandı

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Serdar Ortaç yürekleri sızlattı! 'Sol ayağım tamamen gitti' dedi Alişan duygulandı

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla, özel hayatıyla, renkli kişiliği ile magazinin aranan yüzü Serdar Ortaç, TRT 1'de yayınlanan Alişan'ın sunduğu "Alişan ile Hayata Gülümse" programına konuk oldu. MS hastası olan ve yaşadığı zorlukları anlatan Ortaç'ın 'Sol ayağım tamamen gitti' sözleri yürekleri sızlatırken Alişan'a "Senin gibi yürüyüp koşmak istedim" demesi ünlü sunucuyu da duygulandırdı.

Serdar Ortaç yürekleri sızlattı! 'Sol ayağım tamamen gitti' dedi Alişan duygulandı

TRT1 ekranlarında Alişan'ın sunduğu "Alişan ile Hayata Gülümse" programının konuğu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu.

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Serdar Ortaç yürekleri sızlattı! 'Sol ayağım tamamen gitti' dedi Alişan duygulandı

MS hastası olan Serdar Ortaç yaşadığı zorlukları anlattı. 

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Serdar Ortaç yürekleri sızlattı! 'Sol ayağım tamamen gitti' dedi Alişan duygulandı

"Sol bacağım tamamen gitti" diyen Serdar Ortaç bacağını kaldırmakta güçlük çektiğini söyledi.

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Serdar Ortaç yürekleri sızlattı! 'Sol ayağım tamamen gitti' dedi Alişan duygulandı

Serdar Ortaç'ın doktoru Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman canlı yayına bağlandı. Ortaç, doktoruna "Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?" diye sordu. Doktor, "İlacını düzgün kullandığı sürece hastalık kontrol altında" diyerek geçmeyeceğini belirtti. 

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