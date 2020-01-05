Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın boşanma protokolündeki senet detayı şok etti!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz Ağustos ayında 5 yıllık eşi Chloe Loughnan ile boşandı. Ortaç'ın boşanma protokolüne dair ilginç bir detay ortaya çıktı.
Şarkıcı Serdar Ortaç ve boşandığı İrlandalı manken Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı alarak mahkemeye başvurdular. Çift tek celsede anlaşmalı olarak boşandılar. Ortaç'ın boşandığı eşine 1 milyon lira tazminat ödeyeceği öğrenildi.
Ünlü popçu Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan'ın boşanma protokolüne dair ilginç bir detay ortaya çıktı.
Ortaç'ın boşanırken Loughnan'a 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul ettiği ve bu para için de senet imzaladığı öğrenildi. Şarkıcı, eski eşine her ay 100 bin lira ödüyor.
Eşinden sürpriz bir kararla ayrılan ve bu sıra magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olan Ortaç, "Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum" diyerek itirafta bulundu.