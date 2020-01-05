Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın boşanma protokolündeki senet detayı şok etti!

Eşinden sürpriz bir kararla ayrılan ve bu sıra magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olan Ortaç, "Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum" diyerek itirafta bulundu.