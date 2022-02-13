Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı serveti ne kadar itiraf etti bakın mal varlığını kime bırakacak?

"Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına" : Ortaç gazetecilerin vasiyet sorusu üzerine, "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim." cevabından sonra sahip olduğu serveti açıkladı.