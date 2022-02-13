Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı serveti ne kadar itiraf etti bakın mal varlığını kime bırakacak?
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç "Kayda geçsin" diyerek hem vasiyetini açıkladı hem de servetinin ne kadar olduğunu itiraf etti.
Dün akşam Kıbrıs'ta sahne alan Serdar Ortaç yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti. Ortaç, vasiyetini ilk kez açıkladı. 40 milyon değerinde evi olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" dedi.
Şarkıcı Serdar Ortaç, sevgililer gününe özel önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.
Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Ortaç, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi.
"Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına" : Ortaç gazetecilerin vasiyet sorusu üzerine, "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim." cevabından sonra sahip olduğu serveti açıkladı.