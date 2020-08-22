Serdar Ortaç Seçil Gür ile evleniyor mu? Bomba iddiaya açıklama
Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür ile beraber muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sorulardan biri de evlilikle ilgiliydi.
Eşinden boşandıktan sonra Seçil Gür ile yeniden birlikte olan Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te bir mekanda sahne aldı ve Ortaç, sahne aldığı mekana sevgilisi Seçil Gür ile birlikte geldi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, soruları yanıtlayan Ortaç, "Pandemi sonrası ilk İstanbul konseri, mutluyum. Eğlenelim ama sağlığımıza da dikkat edelim" dedi.
Gazetecilerin "Kadın evlilik teklifi eder mi?" sorusu sonrası sevgilisinin "Bence edebilir" cevabı üzerine Ortaç, "O zaman işin büyüsü kaçar. Erkek gelir, çöker ve teklifini yapar. Kadın erkeğe evlilik teklifi etmez" ifadelerini kullandı.
Son zamanlardaki evlilikleri eleştiren Serdar Ortaç, "Şimdiki evlilikler 'evlen, doğur, boşan' üzerine kuruluyor. Böyle evlilik olacaksa olmasın, beraber öleceksen olsun" diyerek sitem etti.
Şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan'ın yakın zamanda evdeki eşyalarını almaya geleceğini ve bu durumun sevgilisi için bir sorun teşkil etmediğini söyledi.