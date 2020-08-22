Serdar Ortaç Seçil Gür ile evleniyor mu? Bomba iddiaya açıklama

Eşinden boşandıktan sonra Seçil Gür ile yeniden birlikte olan Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te bir mekanda sahne aldı ve Ortaç, sahne aldığı mekana sevgilisi Seçil Gür ile birlikte geldi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, soruları yanıtlayan Ortaç, "Pandemi sonrası ilk İstanbul konseri, mutluyum. Eğlenelim ama sağlığımıza da dikkat edelim" dedi.