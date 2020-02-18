Serdar Ortaç Seçil Gür aşkı belgelendi! Serdar'a özel kutlama

Serdar Ortaç, konuşmasına, "Her şey kısmet. Şu an birlikte güzel bir iş yapıyoruz. Kimyalarımız birbirine uydu. Benden bilgili ve bu hoşuma gidiyor. İkimiz de aynı şeyleri konuşuyoruz ve aynı şeyleri konuşunca çok iyi oluyor. Onu öğrendim" şeklinde devam ederek eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme yapmıştı.