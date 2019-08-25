Serdar Ortaç pişman oldu sahnede Chloe hakkında ilk kez konuştu

Ortaç, şovunun ortasında "Biraz geç oldu ama anladım ne varsa bizde var" diyerek Chloe'ye göndermede bulundu. Sözlerine devam eden Ortaç, "Geç oldu ama haklısınız. Annemde demişti, başımın etini yiyordu. Seni dinlemeyen o kulaklarıma" dedi.