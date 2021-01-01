Serdar Ortaç Milyoner'de Osmanlı sorusunda takıldı! Sosyal medyada olay oldu
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan şakırıcı Serdar Ortaç, karşısına çıkan tarih sorusunda zorlandı. Geri çekilmek zorunda kaldı.
ATV yılbaşında Kim Milyoner Olmak İster programında Serdar Ortaç'ı konuk etti. Yarışmada Ortaç neşeli tavırlarıyla ve geçmişe dair anlattıklarıyla herkesi güldürdü.
500 TL'lik "Geçen seneyi dün gibi hatırlıyorum' ve 'vay be amma uyumuşum ha! Tam bir yıl geçmiş" gibi duyanların yüzünü ekşiterek tepki verdiği espriler genellikle yılın hangi günü yapılır?" sorusuna Ortaç 1 Ocak cevabını vererek doğru bildi.
"Benim kahvaltı tabağımda yeşil, sele, Gemlik, kalamata, her çeşidinden olur' diyen biri hangisi çok sevdiğini belirtmiş olur" sorusuna Zeytin yanıtını veren Ortaç üçüncü soruya geçmeye hak kazandı.
"Çitadan kaçan antilop yavrusu, uykudaki aslan sürüsünün arasına dalıyor' gibi cümleler genellikle hangisi izlerken duyulur" sorusuna vahşi doğa belgeseli cevabıyla Ortaç 2 bin lirayı cebe koydu.