Serdar Ortaç koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti test sonucu çıktı
Serdar Ortaç, sabah saatlerinde koronavirüs şüphesiyle evinden tek başına çıkarak hastaneye gitti. Serdar Ortaç'a koronavirüs testi yapıldı.
Koronavirüs Türkiye'yi de etkisi altına aldı ve hızla yayılmaya başladı. Ünlü isimler de koronavirüsten etkilenmeye başladı. Serdar Ortaç, sabah saatlerinde solunum sıkıntısı çekince tek başına bir taksiye atlayarak hastanenin yolunun tuttu.
Koronavirüsten şüphelendiğini fakat ateşinin olmadığını söyleyen Serdar Ortaç, sosyal medya hesabı Instagram'dan da her anını kayda aldı. MS hastası olan Ortaç, soluğu hastanede alınca hemen ateşi ölçüldü ve ateşinin olmadığı kesinleşti.
Anında testleri yapılan Serdar Ortaç, ilk olarak şunları söyledi:
''Ateşim yok ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Nezle, girip olmuşumdur inşallah. Ateşimi ölçtüler 36.5 çıktı. Göğüs hastalıkları bölümüne geldim. Bronşlarıma bakacaklar.''
Ardından da koronavirüs testinin sonucunun çıktığını söyleyen Serdar Ortaç, sonucu şu sözlerle anlattı:
''MS olduğum için verdikleri bir ilaç bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş. Tomografiye de girdim. Test sonuçları çıktı negatifmiş, klasik bronşit! Şimdi iyiyim. Serum takacaklar enerjim yükselsin diye…''