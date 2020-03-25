Serdar Ortaç koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti test sonucu çıktı

Koronavirüsten şüphelendiğini fakat ateşinin olmadığını söyleyen Serdar Ortaç, sosyal medya hesabı Instagram'dan da her anını kayda aldı. MS hastası olan Ortaç, soluğu hastanede alınca hemen ateşi ölçüldü ve ateşinin olmadığı kesinleşti.