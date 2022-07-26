Serdar Ortaç konserinde sevenleriyle dertleşti! Samimi açıklamalarda bulundu, esmer bir kızla...

"Karabiberim" "Dansöz" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan, müzik fabrikatörü olarak anılan Pop müziğinin yıldızı Serdar Ortaç önceki akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin son gününde sahne aldı. Konserde sevenleriyle dertleşen Ortaç “Annem hep derdi ki; 'esmer kızlar çok güzel olurlar'. Benim sevgililerim hep sarışın oldu, karım da sarışındı. Artık esmer bir kızla evlenmek istiyorum” dedi. İşte haberin detayları...