Serdar Ortaç 'Hata yaptım' deyip sevgilisi Seçil Gür'e iltifatlar yağdırdı
Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür'e geri döndü ve ilişki yeniden başlar başlamaz sevgilisine övgüler yağdırdı. Ortaç, Gür'ün en büyük destekçisi olduğunu söylemeden de geçmedi.
Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin üzerinden kısa bir süre geçmişken yeni bir aşka yelken açan Serdar Ortaç'ın çalkantılı aşk hayatı şimdilerde duruldu. Seçil Gür ile beraber olan ardından ayrılan şimdilerde yeniden barışan Ortaç, açıklamalarıyla dikkat çekti.
Sevgilisi Seçil Gür ile ilişkileri bir küs bir barışık Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Ortaç, sevgilisi Gür ile bir mekandan çıkarken basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti.
Sevgilisi için "Benim en büyük destekçim oldu, her zaman yanımdaydı. Ben hatalar yaptım ama şimdi her şey çok güzel. Birlikte güzel şarkılar, besteler yapıyoruz" dedi.
Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda Seçil Gür ile biten ilişkisini sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurmuş, Gür, ''Bende sosyal medyadan öğrendim'' deyince olaylar karışmıştı.