Serdar Ortaç hastanelik oldu Chloe Loughnan ile boşanmaları hakkında ilk kez konuştu

Boşanmaları hakkında konuştu: Muhabirlerin 27 Eylül'de boşanacaklarını hatırlatması üzerine konuşan Ortaç, Güneş'in haberine göre "Eylül mü? Ne bileyim abi. Yok yok. Şu an boşverin." diyerek yazılanlara göre ayrı evlerde kalmadıklarını da belirtti. Ancak Ortaç, iyi olmadığı için burada kalamadığını ve o yüzden eve gitmediğini de ekledi.