Serdar Ortaç hastanelik oldu Chloe Loughnan ile boşanmaları hakkında ilk kez konuştu
Şarkıcı Serdar Ortaç, İrlanda asıllı eşi Chloe Lounghnan ile boşanacak olmalarının ortaya çıkmasının ardından soluğu hastanede aldı. Ortaç, alınan bu kararın ardından ilk kez açıklama yaptı.
2014 yılında hayatlarını birleştiren Serdar Ortaç ve Chloe Lounghnan Ortaç çiftinden kötü haber geldi. Daha önce kürtaj yaptırıp bebeklerini doğmadan öldürdükleri iddia edilen ve birçok kez ayrıldıklarına dair haberler çıkan ikili, 27 Eylül'de boşanma kararı aldı.
'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle boşanma kararı alan ikiliden Serdar Ortaç, önceki akşam hastanede görüntülendi. MS hastalığı için hastaneye kan verdiğini söyleyen Ortaç, Chloe ile boşanacak olmaları hakkında ise ilginç açıklamlarda bulundu.
Hanım da rahatsızlandı: Serdar Ortaç, kameralara yaptığı açıklamada "MS hastalığım için kan verdim. Ben toparladım. Hanım da rahatsızlandı. Kan verdi ve serum alıyor. Zehirlendi galiba. Ben eve gidip yatacağım. O da toparlanacak" dedi.
Boşanmaları hakkında konuştu: Muhabirlerin 27 Eylül'de boşanacaklarını hatırlatması üzerine konuşan Ortaç, Güneş'in haberine göre "Eylül mü? Ne bileyim abi. Yok yok. Şu an boşverin." diyerek yazılanlara göre ayrı evlerde kalmadıklarını da belirtti. Ancak Ortaç, iyi olmadığı için burada kalamadığını ve o yüzden eve gitmediğini de ekledi.