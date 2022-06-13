Serdar Ortaç da sahnede dengesini kaybetti: "Bırak ben Gülben miyim?"
Borçları ve sağlık sorunlarıyla sıkça magazin gündemine gelen ünlü şarkıcı ve besteci Serdar Ortaç, son konserinde hayranlarını korkuttu. Ortaç bir anda dengesini kaybedip yere düşünce çevresinde çalışanlar hemen yardıma koştu. Ortaç'ın "Bırak ben Gülben miyim?" sözleri dikkat çekti.
"Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim" açıklamasıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son konserinde talihsiz anlar yaşadı.
Ortaç bir anda dengesini kaybedip yere düşünce çevresinde çalışanlar seferber oldu.
Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki sanatçı konserine kaldığı yerden devam etti.
"Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştü iki dakika ne olur yani... Ama güzel düştüm ama... Bırak ben Gülben miyim?"
Ortaç'ı izleyenler arasında annesi de vardı. Konser sırasında ses sisteminde de arıza çıktı.