Serdar Ortaç Chloe Loughnan hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı! 'Pişman değilim'

Tadı kaçtı: ''Boşanmalara acil bir çözüm bulunması lazım. Çünkü tadı kaçtı, suyu çıktı. Aileler bu kadar çabuk yıkılmamalı. Haddime değil, ama fikrim şu yönde; mahkeme boşanmak isteyen çifte, ‘Git bir sene sonra gel’ diyecek. Çünkü çiftler, bir gazla, sinirle karar veriyor. Tabii şiddet ve aldatma vakalarını bunun dışında tutuyorum."