Serdar Ortaç Chloe Loughnan hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı! 'Pişman değilim'
KIBRIS'ta sahne alan Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
5 Yıllık evliliğini 5 dakikada sürpriz bir kararla bitirerek eşi Chloe Loughnan'dan ayrılan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Boşanmanın ardından çok fazla açıklama yapmayan Ortaç, yaptığı çarpıcı açıklamalarla eski eşi Chloe'den ayrıldığı için pişman olduğunu düşündürdü.
Ortaç, geçtiğimiz haftalarda eski eşi Chloe Loughnan'dan boşanmasının üzerine yeni bir sayfa açmadığını, hayatın devam ettiğini söylerken evliliğinden pişmanlık duymadığını ise şu sözleriyle dile getirdi:
Pişman değilim: "Chloe ile evlendiğim için asla pişman değilim. Onunla geçirdiğim 8 yılın her dakikası helali hoş olsun. Birlikte yaşlanıp ölmek isterdim. Ama olmadı.''
Tadı kaçtı: ''Boşanmalara acil bir çözüm bulunması lazım. Çünkü tadı kaçtı, suyu çıktı. Aileler bu kadar çabuk yıkılmamalı. Haddime değil, ama fikrim şu yönde; mahkeme boşanmak isteyen çifte, ‘Git bir sene sonra gel’ diyecek. Çünkü çiftler, bir gazla, sinirle karar veriyor. Tabii şiddet ve aldatma vakalarını bunun dışında tutuyorum."