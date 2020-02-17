Serdar Ortaç Caroline Yılmaz'ın göbeğine kafasını dayaması olay oldu!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 'Canı Sağolsun' şarkısında düet yaptığı Caroline Yılmaz'ın TV8,5'ta yayımlanan Caroline Show programına katıldı. Ortaç'ın programda Caroline'nin göbeğine kafasını dayaması günün en çok konuşulanı oldu.
Caroline Yılmaz'ın TV8,5'ta sunuculuğunu yaptığı programı Caroline Show'a katılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, seyircilerden kendisine gelen "Jinekolog musunuz?" şeklinde gelen soruya yanıt verdi. Ortaç, Yıllar önce Karabiberim şarkısının klibinde İlknur Soydaş'ın göbeğinden zeytin yiyen Serdar Ortaç “jinekolog değilim de itiraf edeyim göbek hastasıyım” dedi.
4 yıl evli kaldığı İrlandalı eşi Chloe Loughnan'dan tek celsede boşanan Serdar Ortaç, eyircilerden gelen “Hayatınızda biri varsa mutluluk gidiyor” yorumuna sitem etti.
“Kızlar, ‘hayatınızda biri varsa mutluluk gidiyor’ diyorsunuz. Yanlış konuşuyorsunuz. Anne babalarımız nasıl 50 yıl evli kalıyorlar? Mecburen değil seviyorlar ve beraber ölüyorlar” yorumunu yapan Ortaç, Chloe'ye göndermede bulundu.
Ünlü şarkıcı Ortaç'ın programda Caroline Yılmaz'ın göbeğine kafasını dayaması ise günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Caroline Yilmaz'ın Serdar Ortaç'a programda “Enteresan bir tipi var Serdar'ın gerçi Corona virüsünden sonra biraz sıkıntılı” yorumu da programa damga vurdu.