Serdar Ortaç Caroline Yılmaz'ın göbeğine kafasını dayaması olay oldu!

Ünlü şarkıcı Ortaç'ın programda Caroline Yılmaz'ın göbeğine kafasını dayaması ise günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Caroline Yilmaz'ın Serdar Ortaç'a programda “Enteresan bir tipi var Serdar'ın gerçi Corona virüsünden sonra biraz sıkıntılı” yorumu da programa damga vurdu.