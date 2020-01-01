Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'ı unutamadı! Hala başkasına bakamıyorum
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç 2020 yılını Kıbrıs'ta hayranlarına verdiği konserle karşıladı. Eşinden boşanan Ortaç, başka birisine bakamıyorum dedi.
Şarkıcı Serdar Ortaç yeni yılı Kıbrıs'ta sevenlerine verdiği konserle kutladı. Geçen yıl eşinden boşanan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, klasik haline gelen "Sana Değmez" şarkısını seslendirdi.
Ünlü şarkıcı daha sonra hayranlarına, "Sizlere annemin en sevdiği şarkısını okuyacağım. O bu şarkımı çok sever" diyerek "Nar Çiçeğim"i konuklarına okudu.
Son zamanlarda magazin gündemine çalkantılı hayatıyla gelen Serdar Ortaç, hayranlarına "Aranızda evlenen var mı? Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin" dedi.
Serdar Ortaç Kimdir?
16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı.