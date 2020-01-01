Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'ı unutamadı! Hala başkasına bakamıyorum

Son zamanlarda magazin gündemine çalkantılı hayatıyla gelen Serdar Ortaç, hayranlarına "Aranızda evlenen var mı? Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin" dedi.