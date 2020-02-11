Serdar Ortaç Bebek'te mekan çıkışı sevgilisiyle fena yakalandı! Flaşlar patladı

Geçtiğimiz aylarda eski Chloe Loughnan ile boşanması olay olan şarkıcı Serdar Ortaç, boşanmadan sonra sık sık mutlu olduğunu söylüyordu. Ortaç, Bebek'te bir kadınla baş başa restoranda yemek yedi. Ünlü şarkıcı 3 saat kaldığı mekandan çıkışta muhabirleri karşısında görünce şoke oldu.