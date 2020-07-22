Serdar Ortaç açıklamalarıyla yine olay yarattı 'Mutsuzum da isyankarım da...'
BEBEK'te objektiflere yakalanan Serdar Ortaç, yine açıklamalarıyla olay yarattı. Şarkıcı, "Mutsuzum da, isyankarım da benim yapım bu." dedi
Geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayımlanan Katarsis adlı programa katılan Serdar Ortaç, "Ne zaman mutlu oldun?' diyeceksin... Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum. En mutlu olduğum zamanda bile bir mutsuzluk bulurdum" açıklamasını yapmıştı.
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Dün akşam Bebek sahilinde görüntülenen Serdar Ortaç'a bu sözleri hatırlatıldı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, ünlü şarkıcı şunları söyledi:
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"Napayım baba neyse o. Mutsuzum da, isyankarım da, benim yapım bu. 'Mutsuzum' diye bir şarkım da var hatta. Varın oradan yola çıkın artık. Aslında güzel günlerim de çok oldu ama ben mahvettim."
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Aşka kalbini kapatmadığını da belirten Ortaç, "Aşık olursam, seversem bırakmam." dedi. Daha sonra bisikletine binen Ortaç, evinin yolunu tuttu.
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