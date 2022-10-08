Serdar Dursun'dan flaş ayrılık mesajı! Ezeli rakibe transfer oluyor

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmayı düşünen Serdar Dursun, "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray, belki Beşiktaş olabilir" dedi.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği ve yedek kulübesinde oturttuğu milli golcü Serdar Dursun'dan ayrılık mesajı geldi.

Sabah'a konuşan golcü futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray, belki Beşiktaş olabilir"

"Lucescu bizzat istedi"

Yaz ayında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'den teklif aldığını belirten Serdar Dursun, "Ben savaş dolayısıyla gitmek istemedim. Lucescu beni bizzat istedi" ifadesini kullandı.