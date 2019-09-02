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Serdar Ali Çelikler, Mehmet Ayan ve Candaş Tolga Işık'ın 'Kırmızı Çizgi Fitbol'u başlıyor!

İnternethaber'in Youtube kanalı yeni yayın dönemine bomba isimlerle giriyor. Serdar Ali Çelikler ve Mehmet Ayan'la birlikte Candaş Tolga Işık'In da olduğu ''Kırmızı Çizgi Fitbol'' Pazartesi günü yeniden ekrana geliyor.

Türk sporunun güçlü yorumcularından Serdar Ali Çelikler, Mehmet Ayan ve Candaş Tolga Işık üçlüsü bundan böyle canlı yayında İnternethaber izleyicilerinin karşısında olacak. 

Pazartesi akşamları saat 19.00'da 'Kırmızı Çizgi Fitbol' isimle programla futbolseverlerin karşına çıkmaya hazırlanan usta gazeteciler, Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçların yanı sıra dört büyüklerle birlikte Anadolu takımların durumlarını da masaya yatıracak.

"Özlediniz mi"
Mehmet Ayan, 'Kırmızı Çizgi Fitbol' tiryakilerine ilk müjdeyi Twitter hesabından "Özlediniz mi" diye verdi. 

''3 kıymetli isim renk katacak''
İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, 3 kıymetli ismin İnternethaber Youtube kanalına renk katacağını belirterek "Türkiye artık dijitalleşti. İzleyicilerimiz hiçbir programı kaçırmayacak. Canlı izleyenler yorumlarıyla katkı sağlayacaklar, izlemeyenlerse daha sonra 'Kırmızı Çizgi Fitbol'u Youtube kanalından izleme imkanı bulacak" dedi.

Haydi o zaman şimdiden İnternethaber Youtube kanalına abone olup, yerimizi alalım. 

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