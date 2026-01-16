Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması! Bir hafta içinde...
Beşiktaş transferdeki sessizliğini yakın zamanda bozacak. Siyah-beyazlı ekipte Başkan Serdal Adalı'nın son sözleri taraftarı heyecanlandırdı. Adalı net ifadelerle transfer müjdesi verdi. İşte detaylar...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada transfer gündemi hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. İşte Adalı'nın açıklamaları...
"Kış sezonunda transfer yapmak gerçekten zor. Biz boşta kalan, bize teklif edilen oyunculardan çok, bizim istediğimiz futbolcular üzerine yoğunlaşmış vaziyetteyiz. "Bizden, oynayan futbolcumuz istendiğinde nasıl ki çok kolay cevap vermiyorsak, karşı taraftan da o cevabı almak süre alıyor.
"Bir hafta içinde..."
Teknik ekibimiz transfer konusunda sıkı bir çalışma içerisinde. Tahmin ediyorum, önümüzdeki bir hafta içinde üstünde çalıştığımız futbolcularla ilgili bir sonuç alırız."
"Transferlerin gecikmesinde mali sebepler yok"
"Transferlerin gecikmesinde mali sebepler yok. 1 yıldır maalesef ne kurumsal ne de futbol takımının işleyişi olarak düzgün bir yapı bulamadık. Bir sene içinde kurumsal yapıyı tekrar düzeltmek ve takımı tekrar ayağa kaldırmak kolay değil. Camianın zaten morali yerlerde. Bunların da üzerine olup biten "enkaz" edebiyatı yapmaktan da mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışıyorum."