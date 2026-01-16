BIST 12.598
Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması! Bir hafta içinde...

|
Beşiktaş transferdeki sessizliğini yakın zamanda bozacak. Siyah-beyazlı ekipte Başkan Serdal Adalı'nın son sözleri taraftarı heyecanlandırdı. Adalı net ifadelerle transfer müjdesi verdi. İşte detaylar...

Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması! Bir hafta içinde... - Resim: 1

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada transfer gündemi hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. İşte Adalı'nın açıklamaları...

Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması! Bir hafta içinde... - Resim: 2

"Kış sezonunda transfer yapmak gerçekten zor. Biz boşta kalan, bize teklif edilen oyunculardan çok, bizim istediğimiz futbolcular üzerine yoğunlaşmış vaziyetteyiz. "Bizden, oynayan futbolcumuz istendiğinde nasıl ki çok kolay cevap vermiyorsak, karşı taraftan da o cevabı almak süre alıyor. 

Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması! Bir hafta içinde... - Resim: 3

"Bir hafta içinde..."

Teknik ekibimiz transfer konusunda sıkı bir çalışma içerisinde. Tahmin ediyorum, önümüzdeki bir hafta içinde üstünde çalıştığımız futbolcularla ilgili bir sonuç alırız."

Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması! Bir hafta içinde... - Resim: 4

"Transferlerin gecikmesinde mali sebepler yok"

"Transferlerin gecikmesinde mali sebepler yok. 1 yıldır maalesef ne kurumsal ne de futbol takımının işleyişi olarak düzgün bir yapı bulamadık. Bir sene içinde kurumsal yapıyı tekrar düzeltmek ve takımı tekrar ayağa kaldırmak kolay değil. Camianın zaten morali yerlerde. Bunların da üzerine olup biten "enkaz" edebiyatı yapmaktan da mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışıyorum."

