Serdal Adalı Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe derbisindeki mağlubiyetin ardından olağanüstü toplantı kararı alırken, Başkan Serdal Adalı yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile ilgili kararını da açıkladı.

Beşiktaş'ta gelen üst üste puan kayıplarının ardından Fenerbahçe derbisinde alınan 3-2'lik mağlubiyetle beraber yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantı sonrası Serdal Adalı dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Serdal Adalı'nın sözleri şu şekilde:

'20 GÜN ÜZERİNDEN ALGI YARATILIYOR'

11 Mayıs-31 Mayıs 2025 arasındaki 20 günlük dönemin oylamasında ortalık karıştı. Asıl tartışma bu dönem üstünden yaratıldı. Mazbatamı 13 Mayıs'ta aldım. Zaten bu dönem ikinci dönemimin ilk günleriydi, ancak bu dönemde ne karar alındı, ne harcama yapıldı, ne sözleşme imzalandı. Sanki başlı başına bir dönemmiş gibi algı yaratılıyor. O gün sahnede 40'a yakın kişi vardı, bu insanların yarısı avukat, hukukçu. Orada herkesin önünde hukuksuzluk yapılacak, böyle bir şey mümkün mü? O sahnede bulunan insanlar kulübün itibarını korumak için oradalar, böyle bir şeye müsaade ederler mi? Göz göre göre böyle bir yanlışa ortak olurlar mı? Bu iddialar Beşiktaş'ın vicdanına hakarettir. Sanırım konu yargıya taşınmış. Bu rezilliği de yaşayalım, hiç önemli değil. Hiç kimseden çekincemiz yok, Beşiktaş'a hizmet eden herkesin alnı ak olur. Beşiktaş'a gücünüz yetmeyecek.

'BAŞKAN OLMAK İSTEYEN BUYURSUN ÇIKSIN'

2 Kasım tarihinde mali genel kurulunda salonda yaşananların ne kadar organize olduğunu hepimiz gördük. Bu bindirilmiş kıtaları, blok oyları, önceden ayarlanmış alkışları hepimiz gördük. Bu kez iş daha da planlıydı. Koordineli paylaşımlar, aynı anda yükselen sosyal medya paylaşımları, hepsi ayarlanmıştı. Bu ciddi planlanmış bir operasyon, amaç Beşiktaş'ı seçime götürüp istikrarı bozmak, ekonomik bağımsızlığa kavuşmamızı engellemek. Bizim geliştirdiğimiz gayrimenkul projelerinde gözleri var. Amaçları kulübün büyümesi değil, kulübün kaynaklarının kimin elinde olacağını kontrol etmek. Buna asla izin vermeyeceğiz. Açık söylüyorum, başkan olmak isteyen buyursun çıksın, ancak perde arkasından manipülasyon yapmasın, siyaset yapmasın. Biz buraya hizmete geldik. Daha iyisi çıkarsa koltuğu teslim ederim. Camiayı karıştırmakla bu iş olmaz.

'KENDİMİZİ RİSKE ATTIK'

Bütün şeffaflığımla söylüyorum, burayı temiz kalple yönetecek, geçmiş gelecek hesabı olmayan ilk başkan adayını ben destekleyeceğim ve takımı borçsuz şekilde ona devredeceğim. Operasyonları yürütenlere sesleniyorum, ben sizin gibi de onlar gibi de yapmadım. Eğer ben 15 senedir böyle bir şey yapsam 3 kez yönetim devrilirdi ancak ben Beşiktaş terbiyesine sadık bir insanım. Bu arkadaşlar öyle değil, kalpleri kötü. Ne olursa olsun, gerekirse Beşiktaş iflas etsin ama benim olsun gözüyle bakıyorlar. Şimdi soruyorum, sizi ne rahatsız etti? Yıllardır kağıt üzerinde kalan kuralları uygulamaya koymam mı? Yönetimlerin keyfine göre değil, gerçekten çalışacakları bir yöntem önermem mi sizi rahatsız etti? Kimsenin dokunamadığı kurumsal yapıyı değiştirmem mi rahatsız etti? Görev süresini 3 yıldan 2 yıla indirmek istemem mi rahatsız etti? Biz tüzüğe bu maddeyi ekleyerek en geç önümüzdeki sezon sportif başarı vaadini verdik, kendimizi riske attık.

'BEŞİKTAŞ'I SİZE MALZEME ETMEYECEĞİZ'

Beşiktaş kongrelerini sektör haline getirdiniz. Bu düzenin bozulacağından korkuyorsunuz, korkun. Beşiktaş'ın sizlerin hesap kitaplarına malzeme etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı hesap verilebilir, şeffaf bir yapıya kavuşturduk, ben yaptım devri bitti.

20 günlük döneme bakalım, o 20 günde kulübü mü satmışım? Geçen 10 yılda ne yaptığımıza bakalım. Kulüp tarihinin en büyük borç ödemesini yaptık. Geçmiş yükümlülükler dahil olmak üzere 9.3 milyon Euro ödeme gerçekleştirdik. Artık her süreç kayıt altında ve izlenebilir. Beşiktaş günü kurtaran değil, geleceğini planlayan bir kulüp artık. Bir karşılaştırın, bizden önceki 10 ayda ne yapılmış. Söz değil, iş ürettik. Bizim de hatalarımız oldu, bunu kongrede de söyledim. İletişim hataları yaptık, taraftarlığım bazen yöneticiliğin önüne geçti. Şampiyonluk kelimesini fazla erken kullandım. Yapılanma sürecini daha iyi kurgulasaydım bu tartışmalar yaşanmazdı. Ancak Beşiktaş hiçbir kulvarda şampiyonluk dışında bir hedef söyleyemez, hedef ve gerçeklik ise farklı şeylerdir.

'OKULA GİDEN ÇOCUKLARA ZARAR VERİYORSUNUZ'

Bu camia iftiralar, operasyonlar ve kavgalar gördü ama asla pes etmedi. Biz Beşiktaş'ız, yıkıldığımız yerden daha güçlü kalkan bir camiayız. Bugün asıl tartışılan şey Beşiktaş'ta değişen düzen. Ben yaptım oldu devri değil, şeffaflık dönemindeyiz. Herkesi rahatsız eden de bu. Ben buradayım, dimdik ayaktayım. Bizim mücadelemiz koltuk için değil, Beşiktaş'ın geleceği için. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum, ben buradan giderim, problem değil. Mesele bu koltuklara aşk değil çıkar sevdasıyla sarılanlar. Sizin kötülüğünüz bana değil, Beşiktaş'a. Okula giden çocuklara, gelecek hayali olan gençlere zarar veriyorsunuz, yapmayın.

Beşiktaş'ı karanlığa çekmek isteyenlere karşı dimdik ayaktayız, dimdik duracağız. Biz 29 Aralık 2024 tarihinde kulüp tarihinin en yüksek oyunu alarak göreve geldik. 11 Mayıs tarihli genel kurulda da %90 üstü oyla bu göreve yeniden seçildik. Görevde henüz ilk yılımızda girdiğimiz 3 genel kuruldan da tartışmasız farklarla ayrıldık. Bugün eleştirileceğimiz noktalar olabilir, ancak Beşiktaş camia ile aramda asla güven sorunu olmaz. Beşiktaş'ta konumum ne olursa olsun bu güveni hep hissettim, halen hissediyorum. Beşiktaş'ın itibarını sonuna kadar koruyacağım. Artık geçmişin kavgalarıyla değil geleceğin başarılarıyla anılacak bu kulüp. Yeniden güçlü, şeffaf ve özgür bir Beşiktaş olacağız. Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacağız.

SERGEN YALÇIN KALIYOR

Aldığımız kararları aktarmak isterim. Bir futbol komitesini hayata geçirdik. Sergen hocamız da görevinin başındadır, en ufak bir problemimiz de yoktur."