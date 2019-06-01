Serçe parmağımızı vurunca neden açır? Aslında çok mantıklı bir açıklaması
Günlük yaşantımızda bizi rahatsız eden, ancak neden olduğunu bilemediğimiz pek çok küçük şey var. Bunlardan bazılarını sizin için açıklıyoruz.
Günlük hayatımızda çeşitli stresli durumlara maruz kalıyoruz ve küçük olmasına karşın pek çok şey bizi rahatsız edebiliyor. Örneğin: yanımızda ağzını şapırdatan birinin çıkardığı ses, serçe parmağımızı bir yere vurmak, evden aceleyle çıkmamız gerektiğinde anahtarları bulamamak.
İşin olumlu tarafı bütün bu olayların aslında bilimsel bir açıklamasının olması. Çok sık başımıza gelen bazı durumların sebeplerini görmek için sizi içeriğimize alalım.
1. Neden birinin yemek yerken çok ses çıkarması bizi deli ediyor?
Mizofoni, çiğneme sesi veya konuşurken arada çıkan ıslık sesi gibi sıradan seslere karşı gösterilen aşırı tepki olarak açıklanan bilimsel bir terimdir. Dünya nüfusunun yaklaşık %20’si bu sorundan mustariptir. Beynin bu şekilde tepki vermesinin sebebi beyinde sadece bir bölgenin değil pek çok bölgenin tetikleyici seslere karşı tepki vermesidir. Mizofoni tedavi edilemez, bu yüzden bu sesleri çıkaran insanların etrafında bulunmamak tek çözümdür.
2. Kaydedilmiş sesimizi neden bu kadar farklı ve tuhaf duyuyoruz?
Konuşurken kendi sesimizi duyduğumuzda aslında tek bir ses duymayız, bir ses birleşimi duyarız. Konuştuğumuzda oluşan ses dalgaları tıpkı diğer dış kaynaklı sesler gibi havada yayılırken kulağımıza ulaşır ve kokleadaki tüy hücreleri tarafından algılanır. Ancak ses dalgalarını oluşturan ses telleri titreştiğinde bu titreşimler boynumuzdaki ve başımızdaki kemikler tarafından da kokleaya iletilir ve bu titreşimlerin frekansı havada yayılan sesin frekansından daha düşüktür. Kendi sesimizi bu iki farklı yoldan ulaşan ses dalgalarının birleşimi şeklinde algılarız. Ses kayıt cihazları sadece havada yayılan ses dalgalarını algıladığı için sesimizin vücudumuzun içinde iletilen bileşenini duyamamış oluruz. Yani kayıtlı sesimizi duyduğumuzda sadece hava yoluyla iletilen sesleri duyarız, bu durum sesimizi gerçekte olduğundan oldukça farklı duymamızın sebebidir.