Serçe parmağımızı vurunca neden açır? Aslında çok mantıklı bir açıklaması

2. Kaydedilmiş sesimizi neden bu kadar farklı ve tuhaf duyuyoruz?

Konuşurken kendi sesimizi duyduğumuzda aslında tek bir ses duymayız, bir ses birleşimi duyarız. Konuştuğumuzda oluşan ses dalgaları tıpkı diğer dış kaynaklı sesler gibi havada yayılırken kulağımıza ulaşır ve kokleadaki tüy hücreleri tarafından algılanır. Ancak ses dalgalarını oluşturan ses telleri titreştiğinde bu titreşimler boynumuzdaki ve başımızdaki kemikler tarafından da kokleaya iletilir ve bu titreşimlerin frekansı havada yayılan sesin frekansından daha düşüktür. Kendi sesimizi bu iki farklı yoldan ulaşan ses dalgalarının birleşimi şeklinde algılarız. Ses kayıt cihazları sadece havada yayılan ses dalgalarını algıladığı için sesimizin vücudumuzun içinde iletilen bileşenini duyamamış oluruz. Yani kayıtlı sesimizi duyduğumuzda sadece hava yoluyla iletilen sesleri duyarız, bu durum sesimizi gerçekte olduğundan oldukça farklı duymamızın sebebidir.