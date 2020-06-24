Sercan Survivor'da Nisa'nın aşk notlarını ifşa etti! Evrim de elendi
23 Haziran Salı akşamı yayımlanan Survivor'dan elenen isim Evrim Keklik oldu. Yarışmaya damga vuran ise Sercan'ın Nisa'dan gelen aşk notlarını ifşa etmesi oldu. Acun Ilıcalı da bomba açıklamalar yaptı.
Survivor 2020'de finale doğru adım adım yaklaşılırken, çeyrek finale kalan 8 yarışmacıdan 3 isim bu hafta eleme potasına girdi. TV8'de ekrana gelen Survivor'da 22 Haziran Salı akşamı yayımlanan yeni bölümde toplu SMS sonuçları açıklandı ve adaya veda eden isim belli oldu.
Survivor'da ilk dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, Evrim Keklik'in adını vermişti. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım ise bir ara flört ettiği Nisa'yı eleme potasına attı. Üçüncü dokunulmazlığı kazanan Cemal Can da Sercan'ı elemeye yolladı. Böylece Survivor'da Nisa, Evrim ve Sercan elemeye kalan isimler oldu. Survivor'da iki gün boyunca yapılan toplu SMS oylaması sonuçlarına göre elenen aday belli oldu.
"Evrim Keklik adaya veda etti": Eleme adayları olan Nisa, Evrim ve Sercan arasında, toplu SMS oylamasında en az oyu alan yarışmacı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2020'de bu hafta elenen yarışmacı Evrim Keklik oldu.
"Evrim veda konuşması yaptı": Acun Ilıcalı'nın elendiğini açıkladığı Evrim, adaya veda etmeden önce konuşma yaptı. Evrim, "Survivor'dan elendiğim için çok üzgünüm. Daha ileriye gitmek isterdim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buradaki her yarışmacı zordu ve ben de zor biriydim. Üzüldüm ama 4,5 aydır buradayım ve yorulmuştum. Buradan çıktıktan sonra hayatıma devam edeceğim ve Survivor izleyeceğim" dedi.