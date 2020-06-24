Sercan Survivor'da Nisa'nın aşk notlarını ifşa etti! Evrim de elendi

"Evrim veda konuşması yaptı": Acun Ilıcalı'nın elendiğini açıkladığı Evrim, adaya veda etmeden önce konuşma yaptı. Evrim, "Survivor'dan elendiğim için çok üzgünüm. Daha ileriye gitmek isterdim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buradaki her yarışmacı zordu ve ben de zor biriydim. Üzüldüm ama 4,5 aydır buradayım ve yorulmuştum. Buradan çıktıktan sonra hayatıma devam edeceğim ve Survivor izleyeceğim" dedi.