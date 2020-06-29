Sercan Nisa ses kaydı videosunda ne var? Ses açık kalmış Acun söyledi
Survivor Nisa - Sercan ses kaydına ilişkin Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama merak konusu oldu. Son konseye ikinci kez dokunulmazlığı kazanan Sercan ise bir kez daha Nisa'yı eleme potasını gönderdi.
Survivor son bölümünde Sercan ikinci kez dokunulmazlığı kazanırken, herkesi ekrana kilitleyen Sercan - Nisa ses kaydı oldu. Sercan Yıldırım 'karşılıksız değildi' derken Nisa 'bana abi gibi yaklaştı davranışımı yanlış anladı' demişti. Bunun üzerine Sercan Yıldırım da 'elimde notlar var tek taraflı değildi' deyip ilişki iddiasında bulunmuştu. Peki Nisa ile Sercan arasında gerçekte ne olmuştu? Sercan platonik aşık mıydı, Nisa karşılık vermemiş miydi? Acun Ilıcalı bombayı patlattı ve elimizde Sercan - Nisa ses kaydı var dedi. Acun Ilıcalı ses kaydının 'ilişkinin niteliğine dair kesin' bir bilgi verdiğini söyledi.
Survivor'da son yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, herkesi merak içinde bırakan Nisa - Sercan ses kaydı olayınına dair detay verdi. Daha önce Sercan ile Nisa aşkına ilişkin bir çok video ekrana gelmişti. Bu video ise Sercan ile Nisa arasındaki ilişkinin tek taraflı mı yoksa karşılıklı mı olduğunu kanıtlar nitelikte. Acun Ilıcalı Sercan'ın ikinci kez dokunulmazlığı kazandığı konseydi 'ses kaydı' mevzusunu açtı.
Acun Ilıcalı ses kaydı açıklaması
İkisinin de rengi attı
Acun Ilıcalı'nın 'elimizde ses kaydı var' dediği anlarda hem Sercan Yıldırım'ın hem Nisa Bölükbaşı'nın yüzü değişti. Sercan hayli şaşkın bir yüz ifadesiyle ekrana yansırken Nisa endişeli bir şekilde Sercan'a baktı. Acun Ilıcalı söz konusu ses kaydının Sercan ile Nisa arasındaki ilişkinin 'karşılıklı mı yoksa tek taraflı mı' olduğunu kanıtlayacak nitelikte olduğunu söyledi.
Sercan - Nisa ses kaydı : İzleyici merakla ses kaydını beklerken Acun Ilıcalı kayda ilişkin şunları söyledi:
-'Bir konu var Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikiniz de aranızdakilerle ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de bazı iddiaları oldu. İddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. O döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafın da bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu. Ben bu konuya müdahil olmadım.