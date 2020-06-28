Sercan Nisa ses kaydı videosunda ne var? Acun Survivor bombasını patlattı

- Nisa aşkı : Survivor izleyicileri geçmiş bölümlerde Sercan'ın Nisa'ya karşı duyguları olduğunu düşünüyordu. Hatta bu durumla ilgili Acun Ilıcalı da açıklama yapmış, Sercan'ın Nisa'ya duygularının aşikar olduğunu ama Nisa tarafından bir belirti olmadığını söylemişti. Son olarak Sercan, Nisa ile konuşmak istemiş ve ondan herkesi eşit gördüğüyle ilgili bir cevap almıştı. Böylece izleyiciler de bu hikayenin bittiğini düşünmüştü. Ancak, çeyrek finalde 2. dokunulmazlığı kazanan Sercan, eleme adayı olarak Nisa'yı söyleyince ortalık karıştı.