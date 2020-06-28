Sercan Nisa ses kaydı videosunda ne var? Acun Survivor bombasını patlattı
Survivor Sercan ile Nisa'nın ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ses kaydı Sercan ve Nisa arasındaki aşk iddiasına açıklık getiriyor.
Survivor 2020 finali yaklaşırken bu yıl adaya Sercan Yıldırım ile Nisa Bölükbaşı arasındaki aşk iddiası damga vurdu. Nisa ile Sercan arasında başlayan romantik ilişki bir süre sonra aniden kesilmişti. Adalar birleştikten sonra Nisa'nın Sercan'a yönelttiği sözler aşk ilişkisini yeniden gündeme taşıdı. Sercan Yıldırım da 'elimde notlar var tek taraflı değildi' diyerek olayı daha da merak edilen bir noktaya çekti. Peki Nisa ile Sercan arasında gerçekte ne olmuştu? Sercan platonik aşık mıydı, Nisa karşılık vermemiş miydi? Acun Ilıcalı bombayı patlattı ve elimizde Sercan - Nisa ses kaydı var dedi.
Survivor'da son yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, herkesi merak içinde bırakan Nisa - Sercan ses kaydı olayını açıkladı. Daha önce Sercan ile Nisa aşkına ilişkin bir çok video ekrana gelmişti. Bu video ise Sercan ile Nisa arasındaki ilişkinin tek taraflı mı yoksa karşılıklı mı olduğunu ortaya çıkardı.
Sercan - Nisa ses kaydı : Acun Ilıcalı bu akşam yayınlanacak olan bölümde Nisa - Sercan videosunu yayınlayacak. Acun Ilıcalı ses kaydına ilişkin şunları söyledi:
-'Bir konu var Sercan ve Nisa arasında... Ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedik. O dönem ki bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı birçok şeyi de aydınlatıyor'.
Nisa - Sercan ses kaydı - aşk açıklamaları
- Nisa aşkı : Survivor izleyicileri geçmiş bölümlerde Sercan'ın Nisa'ya karşı duyguları olduğunu düşünüyordu. Hatta bu durumla ilgili Acun Ilıcalı da açıklama yapmış, Sercan'ın Nisa'ya duygularının aşikar olduğunu ama Nisa tarafından bir belirti olmadığını söylemişti. Son olarak Sercan, Nisa ile konuşmak istemiş ve ondan herkesi eşit gördüğüyle ilgili bir cevap almıştı. Böylece izleyiciler de bu hikayenin bittiğini düşünmüştü. Ancak, çeyrek finalde 2. dokunulmazlığı kazanan Sercan, eleme adayı olarak Nisa'yı söyleyince ortalık karıştı.