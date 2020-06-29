Sercan Nisa ses kaydı! Acun Ilıcalı Survivor'daki ses kaydı videosunu ifşa etti

Sercan - Nisa ses kaydında ne var?

Bu konuda Acun Ilıcalı son konseyde hayli iddialı bir açıklama yaptı. Sercan ile Nisa ses kaydından haberdar olunca yüzlerinin rengi değişti. Acun Ilıcalı ses kaydı videosunun içeriğine dair şunları anlattı:

-'Bir konu var Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikiniz de aranızdakilerle ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de bazı iddiaları oldu. İddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. O döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafın da bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu. Ben bu konuya müdahil olmadım.