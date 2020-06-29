Sercan Nisa ses kaydı! Acun Ilıcalı Survivor'daki ses kaydı videosunu ifşa etti
Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı arasında Survivor'daki ses kaydı olay oldu. Acun Ilıcalı Nisa Sercan ses kaydınının herşeyi ortaya çıkaracağını söyledi. Sercan ve Nisa'nın söz konusu ses kaydı 6 Nisan 2020'de mikrofonların açık olduğunu farketmediklerinde olmuş.
Survivor'da Sercan Nisa ses kaydı herkesi ekrana kilitledi. Acun Ilıcalı ses kaydının aralarındaki ilişkiyi netleştireceğini duyurmuştu. Merak konusu olan ses kaydı 6 Nisan 2020 tarihinde adada kayda geçti. Sercan ve Nisa mikrofonlarının açık olduğunun farkında olmadan çok özel bir konuşma yaptılar. Kameralardan uzak olduklarını düşündükleri bu konuşmanın ses kaydını Acun Ilıcalı Survivor ada konseyinde gündeme taşıdı. Peki ses kaydında ne var? Sercan ile Nisa arasındaki ilişki karşılıklı mı tek taraflı mı? İşte Sercan - Nisa ses kaydına ilişkin gelişmeler:
Survivor'da son yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, herkesi merak içinde bırakan Nisa - Sercan ses kaydı olayını açıkladı. Daha önce Sercan ile Nisa aşkına ilişkin bir çok video ekrana gelmişti. Bu video ise Sercan ile Nisa arasındaki ilişkinin tek taraflı mı yoksa karşılıklı mı olduğunu ortaya çıkardı. Acun Ilıcalı söz konusu videoyu yayınlamayı bu akşam ki ada konseyine bıraktı.
Mikrofon açık kalmış : Sercan ile Nisa'nın ses kaydı 6 Nisan 2020 gününe ait çıktı. Her iki isim de kayda alınmadıklarını düşündükleri bir sırada konuşma yapıyorlar. Kameralar açık olmasa da mikrofonları açık olduğu için konuşma kayıtlara giriyor. Sercan söz konusu konuşmada Nisa'ya bir not iletiyor. Notun içeriği ve o ses kaydı büyük merak konusu oldu.
Sercan - Nisa ses kaydında ne var?
Bu konuda Acun Ilıcalı son konseyde hayli iddialı bir açıklama yaptı. Sercan ile Nisa ses kaydından haberdar olunca yüzlerinin rengi değişti. Acun Ilıcalı ses kaydı videosunun içeriğine dair şunları anlattı:
-'Bir konu var Sercan ve Nisa arasında. Geçtiğimiz günlerde ikiniz de aranızdakilerle ilgili değişik açıklamalar yaptınız. Bu konuda ikinizin de bazı iddiaları oldu. İddialar karşılıklı büyüyünce ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. O döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Yani iki tarafın da bu konuyla ilgili belli iddiaları oldu. Ben bu konuya müdahil olmadım.