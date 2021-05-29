Sercan Keskin'in 'cinsel terapi' iğrençliği! Ebrar Mutlu'nun Twitter'da çağrısı harekete geçirdi
ADANA'da E.M. isimli genç kızın sosyal medyadan çağrısı emniyeti harekete geçirdi. Genç kız yaptığı çağrıda, S.K. isimli kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. Twitter'da genç kıza destek mesajları arka arkaya paylaşılırken şüpheli şahsın 'cinsel terapi' bahanesiyle kadınlara cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.
19 Nisan 2021 tarihinde arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya gelen ve ziyarete gittiği arkadaşının komşusu S.K. tarafından cinsel istismara uğradığını öne süren E.M., yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Parkta yürüme bahanesiyle S.K. tarafından ıssız alanlara götürüldüğünü ve başta sözlü tacize daha sonra ise cinsel istismara maruz kaldığını anlatan E.M., duyurusunun ardından kendisine diğer mağdurlardan gelen mesajları paylaştı.
Aralarında 18 yaşından küçük kızların da bulunduğu birçok kişiyi istismar ettiği öne sürülen S.K.'nın yakalanması isteyen sosyal medya kullanıcıları internet üzerinden kampanya başlattı.
Söz konusu paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nde öğrenim gördüğünü ileri sürüp, kadınlarla iletişime geçerek istismarda bulunduğu iddia edilen S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.