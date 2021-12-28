Seray Sever'in ikiz bebeklerin cinsiyeti ve ismi ne Eray Sünbül ile tüp bebek mi yaptılar?
TV8 2. Sayfa canlı yayınına telefonla bağlanan Seray Sever hamilelik haberini doğruladı ve ikiz bebeklerinin cinsiyeti duyurdu. 48 yaşında ikiz bebeklere hamile kalan Seray Sever ve eşi Eray Sünbül tüp bebek mi yaptı işte yanıtı...
TV8'de canlı yayınlanan 2. Sayfa magazin programına telefon ile bağlanan Seray Sever ikiz bebeklerinin cinsiyetlerini açıkladı. Sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın tebriklerini kabul eden Seray Sever'in 48 yaşında olmasına rağmen ikiz bebeklere hamile kalması sosyal medyada kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tüp bebek denedikleri yorumlarını beraberinde getirmişti. Seray Sever hamilelik süreci ile ilgili tüm bilinmeyenleri paylaştı. 48 yaşında mucizeyi yakaladığını ifade eden Seray Sever, hamilelik sürecinde neler yaptığını anlatarak, çocuk sahibi olma hayali kuran binlerce seyircisine önemli bilgiler de aktarmış oldu.
Seray Sever 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile evlendi ve nihayet güzel sunucunun hayali gerçek oldu. Bir süredir Bodrum'da eşinin yanında olan Seray Sever 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor. Seray Sever'in hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2. Sayfa’nın özel haberine göre, oyuncu 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor.
Seray Sever hamilelik haberini nasıl aldığını şöyle anlattı:
"Çok uzun süredir emek verdiğimiz, çabaladığımız, dualarla, adaklarla yürüttüğümüz bir süreçti. İki senedir çok yoğun çalışıyordum, artık bu yaz dedim ki, tam da annem bu yaşta hamile kalmıştı doğal, dolayısıyla dedim ki 'Bu yılın bir enerjisi var, hadi dedim kolları sıva...' Tabii bu arada 2 seneyi de boş bırakmadım. Sık sık doktora gittim. Vitaminler, ozon tedavileri... Ardıdnan mühdeli haberi aldık."
İşte bebeklerin cinsiyeti... Tüp bebek mi denediler?
Bebeklerin cinsiyetişnin kız olduğunu duyuran Seray Sever, ilerleyen haftalarda herhangi bir değişim olmadığı takdirde bebeklerin cinsiyetinin kız olacağını duyurdu! Seray Sever'in hamilelik haberinin yayıldığı ilk andan bu yana sodyal medyada 'eşi Eray Sünbül ile 'tüp bebek' yaptıkları yönünde iddialar yayılan Seray Sever bu iddialara da açıklık getirdi.