Seray Sever'in ikiz bebeklerin cinsiyeti ve ismi ne Eray Sünbül ile tüp bebek mi yaptılar?

Seray Sever hamilelik haberini nasıl aldığını şöyle anlattı:

"Çok uzun süredir emek verdiğimiz, çabaladığımız, dualarla, adaklarla yürüttüğümüz bir süreçti. İki senedir çok yoğun çalışıyordum, artık bu yaz dedim ki, tam da annem bu yaşta hamile kalmıştı doğal, dolayısıyla dedim ki 'Bu yılın bir enerjisi var, hadi dedim kolları sıva...' Tabii bu arada 2 seneyi de boş bırakmadım. Sık sık doktora gittim. Vitaminler, ozon tedavileri... Ardıdnan mühdeli haberi aldık."