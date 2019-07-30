Seray Sever sordu Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya sinirlendi: Zavallı bir düşünce

İki kelimeyi bir araya getirirken zorlanıyorlar: Bunları düşünen varsa bu çok çirkin bir düşünce, ben ailemle her zaman gurur duydum. Benim annem babam okuma yazma bilmeyen insanlar. Bırakın rol yapmayı, iki kelimeyi bir araya getirirken zorlanıyorlar.