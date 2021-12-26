Seray Sever hamile hem de ikiz bebek geliyor! 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'ün mesleği ne kaç yaşında

'Çocuk istiyorum' demişti

Seray Sever daha önce yaptığı bir açıklamada "Çocuk istiyorum. Çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. Şu an çocuk için özel bir çaba sarfediyoruz. Kız çocuğu hissetmiş Eray. İsmi de Sofya... Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah’tan diyorum" demişti.