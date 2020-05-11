Seray Sever eşi Eray Sünbül ile yatak pozunu böyle önlem alıp paylaştı
Seray Sever, eşi Eray Sünbül ile yatak fotoğrafını paylaştı. Sever, gelebilecek tepkilere önlemini ise daha en başından aldı.
4 yıldır birlikte olduğu, kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018 yılında evlenen Seray Sever, mutlu anlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmaktan geri durmuyor. Geçtiğimiz aylarda Seray Sever, eşi Eray Sünbül ile dudak dudağa pozunu paylaşmış ve ikinci yıl dönümlerini kutlamıştı.
Seray Sever, bu kez eşi Eray Sünbül ile beraber yatakta yatarken çekildiği pozunu sosyal medya hesabı Instagram'a yükledi. Sever, eşi Sünbül ile yapmış olduğu dudak dudağa paylaşımı nedeniyle birtakım olumsuz tepkiler alınca bu kez işini sağlama aldı.
Eşi Eray Sünbül'ün kendisini koklayarak sevdiği anları paylaşan Seray Sever, bu yatak pozunu, sosyal medya takipçilerinin yorum yapmaması için kapattı.
Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda isimli programda jüri üyeliği yapan Seray Sever'in eşi Eray Sünbül ile pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.