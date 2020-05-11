Seray Sever eşi Eray Sünbül ile yatak pozunu böyle önlem alıp paylaştı

Seray Sever, bu kez eşi Eray Sünbül ile beraber yatakta yatarken çekildiği pozunu sosyal medya hesabı Instagram'a yükledi. Sever, eşi Sünbül ile yapmış olduğu dudak dudağa paylaşımı nedeniyle birtakım olumsuz tepkiler alınca bu kez işini sağlama aldı.